Premier Lig'de 7 gollü maç! Kazanan Southampton

Premier Lig'in 7. hafta mücadelesinde Aston Villa ile Southampton, Villa Park'ta karşılaştı. Konuk ekip maçı 4-3 kazandı.



Karşılaşmada Southampton'un golleri; 20. dakikada Vestergaard, 33. ve 45. dakikalarda Ward-Prowse ve 58. dakikada Danny Ings'den geldi.



Aston Villa'nın golleri, 62. dakikada Tyrone Mings, 90+3'te Ollie Watkins'in penaltı vuruşu ve 90+7'de Jack Grealish'den geldi.



ZİRVENİN 3 PUAN GERİSİNDE



Bu sonuçla birlikte Southampton puanını 13'e yükseltti ve zirvenin 3 puan arkasına geldi. Aston Villa ise 12 puanda kaldı.



Aston Villa, Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal'e konuk olacak. Southampton ise aynı haftada sahasında Newcastle'a konuk olacak.



