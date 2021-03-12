Premier Lig kulüpleri VAR'a itiraz hakkı istiyor

Premier Lig'in 20 kulübünün Haziran ayında gerçekleştireceği toplantının gündemi basına sızmaya başladı.



Bu yılki konuların başında VAR kararlarının görüşüleceği ve konuyla ilgili bazı taleplerin oluşturulacağı ortaya çıktı. FIFA'nın tam onayının olmamasına rağmen Hollanda'nın kendi VAR protokolünü hazırlamasına benzer şekilde Premier Lig'de de benzer hazırlıkların olabileceği aktarılıyor.



Toplantı gündeminin en dikkat çeken bilgisi ise son günlerde Premier Lig maçlarında da tartışma konusu olan VAR kararlarında kulüplerin istediği düzenleme olduğu ifade edildi. Kulüpler konuyla ilgili düzenleme taleplerinin yanı sıra kendilerine maç içerisindeki önemli pozisyonlarda tıpkı tenis ve amerikan futbolunda olduğu gibi itiraz hakkının verilmesini istiyor.



Hayati anlarda devreye girecek olan itiraz hakkının futbola entegre edilip edilmeyeceğine ilişkin ise henüz herhangi bir bilinen çalışma yok. Ancak Premier Lig kulüplerinin konuyla ilgili ısrarcı tavrının süreceği konuşuluyor.



