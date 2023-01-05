Prekazi'den Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna ziyaret

Galatasaray'ın eski oyuncularından Cevad Prekazi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunu ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Prekazi'den Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna ziyaret
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05 Ocak 2023 17:01
Galatasaray'ın eski oyuncularından Cevad Prekazi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunu ziyaret ederek Başkan Hasan Sertoğlu ile görüştü.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi'nin, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'na ziyaret gerçekleştirdiği ve ülke futbolu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prekazi, KKTC'yi çok sevdiğini, burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ve ülke futbolunu yakından takip ettiğini belirtti.

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