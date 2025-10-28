28 Ekim
Potanın Perileri'nin yeni başantrenörü Andrea Mazzon

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başına İtalyan çalıştırıcı Andrea Mazzon'u getirdi.

calendar 28 Ekim 2025 14:57
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine İtalyan Andrea Mazzon getirildi.
 
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık anlaşma sağlandı.
 
Andrea Mazzon, 1985'te Venedik'te genç takımlar seviyesinde antrenörlüğe başladı. 1990'da Glaxo Verona'da yardımcı antrenörlük görevine getirildikten sonra 1996-1997 sezonunda başantrenörlük koltuğuna oturarak takımını hem İtalya Süper Kupası şampiyonluğuna hem de Saporta Kupası finaline taşıdı. Aynı yıl İtalya'da "Yılın Antrenörü" seçildi. 1998 yılında Scaligera Verona ile Koraç Kupası şampiyonluğu yaşayarak Avrupa basketbolunda adını duyurdu.
 
Mazzon, geçmiş sezonlarda Yunanistan'ın Aris ve Panionios ekipleri ile İtalya'dan Reyer Venezia'yı çalıştırdıktan sonra 2014-2016 arasında Philadelphia 76ers ve Delaware 87ers ekiplerinde görev alarak NBA ve Gelişim Ligi'nin saha içi ve draft hazırlık süreçlerinde yer aldı. Mazzon, ardından Çin ekibi Guangzhou Long Lions ve Rusya'dan Avtodor Saratov'u çalıştırdı.
 
İtalyan başantrenör, 2023-2024 sezonunda İtalya Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğu ve 2024 yılında İtalya Süper Kupa zaferi yaşadığı Umana Reyer takımında antrenörlük kariyerine devam ediyor.
