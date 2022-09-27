Potada Cumhurbaşkanlığı Kupası, sahibini bulacak

Sezon Şampiyon Finalist 1984-1985 Galatasaray Fenerbahçe 1985-1986 Efes Pilsen Galatasaray 1986-1987 Karşıyaka Beşiktaş 1987-1988 Eczacıbaşı Fenerbahçe 1988-1989 Çukorova Eczacıbaşı 1989-1990 Fenerbahçe Galatasaray 1990-1991 Fenerbahçe TOFAŞ SAS 1991-1992 Efes Pilsen Paşabahçe 1992-1993 Efes Pilsen TOFAŞ SAS 1993-1994 Fenerbahçe Efes Pilsen 1994-1995 Ülkerspor Galatasaray 1995-1996 Efes Pilsen Türk Telekom 1996-1997 Türk Telekom Efes Pilsen 1997-1998 Efes Pilsen Ülkerspor 1998-1999 TOFAŞ Efes Pilsen 1999-2000 Efes Pilsen Ülkerspor 2000-2001 Ülkerspor Efes Pilsen 2001-2002 Ülkerspor Efes Pilsen 2002-2003 Ülkerspor Efes Pilsen 2003-2004 Ülkerspor Efes Pilsen 2004-2005 Ülkerspor Efes Pilsen 2005-2006 Efes Pilsen Alpella 2006-2007 Fenerbahçe Ülker Efes Pilsen 2007-2008 Türk Telekom Fenerbahçe Ülker 2008-2009 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker 2009-2010 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker 2010-2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe Ülker 2011-2012 Beşiktaş Anadolu Efes 2012-2013 Fenerbahçe Ülker Galatasaray Liv Hospital 2013-2014 Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Ülker 2014-2015 Anadolu Efes Pınar Karşıyaka 2015-2016 Fenerbahçe Anadolu Efes 2016-2017 Fenerbahçe Banvit 2017-2018 Anadolu Efes Fenerbahçe 2018-2019 Anadolu Efes Fenerbahçe 2019-2020 Salgın nedeniyle yapılamadı 2020-2021 Salgın nedeniyle yapılamadı

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda çarşamba günü karşı karşıya gelecek.Başkentteki Ankara Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Müsabakayı hakemler Can Mavisu, Erşan Kartal ve Hüseyin Çelik yönetecek.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamayan organizasyon, 2 sezonluk aradan sonra yeni bir heyecana sahne olacak.Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.Adını 2011-2012 sezonu başında Anadolu Efes olarak değiştiren lacivert-beyazlılar, 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında "Efes Pilsen" ismiyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mutlu sona ulaştı.2014-2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı yenerek kupayı kaldıran Anadolu Efes, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağladı.Lacivert-beyazlılar, yarınki müsabakayla bu organizasyonda 24. kez boy gösterecek.Fenerbahçe, 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım.Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı. Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.Fenerbahçe, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süreli sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69 ve 2016-2017 sezonunda ise Banvit'i 75-64 yenerek toplam 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğuna ulaştı.Sarı-lacivertli ekip, bu kupada 17. kez mücadele edecek.Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti.Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.