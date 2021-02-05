Portolu Nanu hastaneye kaldırıldı

Portolu Nanu, Belenenses kalecisi Stanislav Kritsyuk ile çarpıştığı sırada başına sert bir darbe aldı ve uzun süre hareketsiz yerde kaldı.

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Portolu Nanu hastaneye kaldırıldı
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05 Şubat 2021 00:21
Portekiz Ligi'nde Belenenses ile Porto'nun karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir olay yaşandı.

Porto'nun 26 yaşındaki savunmacısı Nanu, maçın son dakikalarına yaklaşılırken yaşanan pozisyonda Belenenses kalecisi Kritciuk ile çarpıştı. Sahada hareketsiz yatan Nanu'ya sağlık ekipleri anında müdehale etti ve ardından ambulans sahaya girdi. Sahadaki tüm futbolcuların bazılarının göz yaşlarını tutamadığı gözlenirken Nanu hastaneye kaldırıldı.

Porto kulübünden yapılan açıklamada Nanu'nun yapılan testlerinde bilinç kaybı, beyin sarsıntısı ve omurilik zedelenmesi tespit edildiği açıklandı. Gine-Bisaulu futbolcunun hastanede gözlem altında tutulmaya devam edeceği aktarılırken 26 yaşındaki savunmacının bilincinin açık olduğu duyuruldu.





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