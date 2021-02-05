Portolu Nanu hastaneye kaldırıldı

Nanu'nun yapılan testlerinde bilinç kaybı, beyin sarsıntısı ve omurilik zedelenmesi tespit edildiği açıklandı. Gine-Bisaulu futbolcunun hastanede gözlem altında tutulmaya devam edeceği aktarılırken 26 yaşındaki savunmacının bilincinin açık olduğu duyuruldu.

Portekiz Ligi'nde Belenenses ile Porto'nun karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir olay yaşandı.Porto'nun 26 yaşındaki savunmacısı Nanu, maçın son dakikalarına yaklaşılırken yaşanan pozisyonda Belenenses kalecisi Kritciuk ile çarpıştı. Sahada hareketsiz yatan Nanu'ya sağlık ekipleri anında müdehale etti ve ardından ambulans sahaya girdi. Sahadaki tüm futbolcuların bazılarının göz yaşlarını tutamadığı gözlenirken Nanu hastaneye kaldırıldı.Porto kulübünden yapılan açıklamada