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Porto'da Alex Telles depremi

Estoril maçında sakatlanan ve sahayı gözyaşlarıyla terk eden Alex Telles'in en az 7-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Porto'da Alex Telles depremi
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22 Şubat 2018 21:28
Portekiz Ligi'nde Porto'nun Estoril'i 3-1 yendiği maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Alex Telles'ten kötü haber geldi.

Alex Telles'in yapılan ilk kontrollerden sonra durumunnun ciddi olduğu ortaya çıktı.

Portekiz basınında yer alan haberlerde bu sezon Avrupa'nın en çok asist yapan isimleri arasında yer alan Alex Telles'in neredeyse sezonu kapattığı belirtildi. Sol dizinde problem olan Brezilyalı yıldız oyuncunun tedaviye hızlı yanıt verse bile en az 7-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Porto'nun Estoril ile oynadığı maçın 58. dakikasında sakatlanan Alex Telles, sahayı gözyaşlarıyla terk etmişti.



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