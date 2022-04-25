Porto'nun tarihi serisi sona erdi!

Portekiz Ligi'nin 31. haftasında Braga ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Braga'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Braga 1-0'lık skorla kazandı.
Braga'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Ricardo Horta kaydetti.
Portekiz Ligi'nde son olarak 30 Ekim 2020 tarihinde Paços Ferreira deplasmanında 1-0 kaybeden ve o maçtan bu yana çıktığı 58 lig maçında yenilmeyen Porto'nun rekor serisi bu sonuçla birlikte sona erdi. Porto bu sonuçla birlikte 82 puanda kaldı.
Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Braga ise puanını 59'a yükseltti.
Porto gelecek hafta Vizela'yı konuk edecek. Takipçisi Sporting Lizbon'un berabere kalması veya yenilmesi durumunda Porto, Vizela'yı yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.
Braga'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Ricardo Horta kaydetti.
Portekiz Ligi'nde son olarak 30 Ekim 2020 tarihinde Paços Ferreira deplasmanında 1-0 kaybeden ve o maçtan bu yana çıktığı 58 lig maçında yenilmeyen Porto'nun rekor serisi bu sonuçla birlikte sona erdi. Porto bu sonuçla birlikte 82 puanda kaldı.
Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Braga ise puanını 59'a yükseltti.
Porto gelecek hafta Vizela'yı konuk edecek. Takipçisi Sporting Lizbon'un berabere kalması veya yenilmesi durumunda Porto, Vizela'yı yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.