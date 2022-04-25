Porto'nun tarihi serisi sona erdi!

Portekiz Ligi'nin 31. haftasında Braga ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Braga'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Braga 1-0'lık skorla kazandı.



Braga'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Ricardo Horta kaydetti.



Portekiz Ligi'nde son olarak 30 Ekim 2020 tarihinde Paços Ferreira deplasmanında 1-0 kaybeden ve o maçtan bu yana çıktığı 58 lig maçında yenilmeyen Porto'nun rekor serisi bu sonuçla birlikte sona erdi. Porto bu sonuçla birlikte 82 puanda kaldı.



Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Braga ise puanını 59'a yükseltti.



Porto gelecek hafta Vizela'yı konuk edecek. Takipçisi Sporting Lizbon'un berabere kalması veya yenilmesi durumunda Porto, Vizela'yı yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.





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