UEFA Avrupa Ligi 6. Hafta maçında Porto ile Midtjylland karşı karşıya geldi. Dragao'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Porto 2-0'lok skorla kazandı.



Porto'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Danny Namaso ve 56. dakikada Samu Omorodion kaydetti.



Midtjylland forması giyen Adam Buksa'nın 90+2'de attığı gol VAR'dan döndü.



Bu sonucun ardından Porto, puanını 8'e çıkardı. Midtjylland ise 7 puanda kaldı.



Porto, bir sonraki maçında Olympiakos'u ağırlayacak. Midtjylland ise Ludogorets deplasmanına gidecek.



