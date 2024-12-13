Porto, Dragao'da hayata bağlandı

Porto, evinde ağırladığı Midtjylland'ı 2-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçın ardından kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Porto, Dragao'da hayata bağlandı
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13 Aralık 2024 00:57
UEFA Avrupa Ligi 6. Hafta maçında Porto ile Midtjylland karşı karşıya geldi. Dragao'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Porto 2-0'lok skorla kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Danny Namaso ve 56. dakikada Samu Omorodion kaydetti.

Midtjylland forması giyen Adam Buksa'nın 90+2'de attığı gol VAR'dan döndü.

Bu sonucun ardından Porto, puanını 8'e çıkardı. Midtjylland ise 7 puanda kaldı.

Porto, bir sonraki maçında Olympiakos'u ağırlayacak. Midtjylland ise Ludogorets deplasmanına gidecek.

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