UEFA Avrupa Ligi 6. Hafta maçında Porto ile Midtjylland karşı karşıya geldi. Dragao'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Porto 2-0'lok skorla kazandı.
Porto'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Danny Namaso ve 56. dakikada Samu Omorodion kaydetti.
Midtjylland forması giyen Adam Buksa'nın 90+2'de attığı gol VAR'dan döndü.
Bu sonucun ardından Porto, puanını 8'e çıkardı. Midtjylland ise 7 puanda kaldı.
Porto, bir sonraki maçında Olympiakos'u ağırlayacak. Midtjylland ise Ludogorets deplasmanına gidecek.
Porto'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Danny Namaso ve 56. dakikada Samu Omorodion kaydetti.
Midtjylland forması giyen Adam Buksa'nın 90+2'de attığı gol VAR'dan döndü.
Bu sonucun ardından Porto, puanını 8'e çıkardı. Midtjylland ise 7 puanda kaldı.
Porto, bir sonraki maçında Olympiakos'u ağırlayacak. Midtjylland ise Ludogorets deplasmanına gidecek.