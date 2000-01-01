Portland, Paul Millsap ile ilgileniyor

Portland Trail Blazers'ın, eski Denver Nuggets forveti Paul Millsap'i serbest oyuncu döneminde kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirildi.



Millsap, Nuggets ile üç yıllığı 90 milyon dolarlık sözleşmesinin 2019-20 sezonunun sonunda sona ermesiyle, şu anda serbest bir oyuncu.



35 yaşındaki veteran isim, önceki sezon Nuggets için 11.6 sayı ve 5.7 ribaund ortalamaları ile Denver'ın 2009'dan beri ilk kez Batı Konferansı Finallerine ulaşmasına yardımcı olmuştu.



NBA, serbest oyuncu dönemini 20 Kasım Cuma günü başlatacak.



