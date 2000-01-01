Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Portland, Paul Millsap ile ilgileniyor

Portland Trail Blazers'ın, eski Denver Nuggets forveti Paul Millsap'i serbest oyuncu döneminde kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers'ın, eski Denver Nuggets forveti Paul Millsap'i serbest oyuncu döneminde kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirildi.

Millsap, Nuggets ile üç yıllığı 90 milyon dolarlık sözleşmesinin 2019-20 sezonunun sonunda sona ermesiyle, şu anda serbest bir oyuncu.

35 yaşındaki veteran isim, önceki sezon Nuggets için 11.6 sayı ve 5.7 ribaund ortalamaları ile Denver'ın 2009'dan beri ilk kez Batı Konferansı Finallerine ulaşmasına yardımcı olmuştu.

NBA, serbest oyuncu dönemini 20 Kasım Cuma günü başlatacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal