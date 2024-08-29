Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr. NBA'de oynamanın tadını çıkarmanın, parayla beraber ortaya çıkan beklentilerden ötürü kendisi için zor olduğunu itiraf etti.



Eski NBA oyuncusu Austin Rivers ile birlikte "Off Guard" podcast'inde yer alan Nuggets forveti, NBA'deki hayatı hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı.



Porter Jr. basketbolu çok sevmesine rağmen, NBA kariyerinin ve bununla birlikte gelen paranın genellikle bu yaşam tarzının tadını çıkarmayı zorlaştırdığını iddia etti:



"Karnım tok olduğu sürece bu oyunu para almadan da oynardım. O kadar seviyorum. Para bazen oyunun tadını çıkarmayı biraz daha zorlaştırıyor, çünkü maksimum sözleşmeyle birlikte istikrar konusunda çok fazla beklenti de beraberinde geliyor. All-Star olmanız falan gerekmesi gibi..."



2018 NBA Draftı'nda 14. sırada seçilen 26 yaşındaki Porter Jr., sağlığıyla ilgili başlangıçtaki endişelere rağmen ilk birkaç sezonunda beklentileri aşarak, beş yıllığı 179,3 milyon dolarlık devasa bir sözleşme kazanmayı başarmıştı.



Yeniden sözleşme imzaladığından beri Porter Jr., Nikola Jokic ve Jamal Murray'in arkasında güvenilir bir üçüncü skor opsiyonu olarak görev yapmış ve önceki sezon 81 maçta %48,4 şut yüzdesiyle maç başına ortalama 16,7 sayı, 7,0 ribaund ve 1,5 asist üretmişti.





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