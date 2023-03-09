Portekiz'de 4 gollü maçta kazanan yok!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting ile Arsenal 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
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Portekiz'de 4 gollü maçta kazanan yok!
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09 Mart 2023 22:33
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting, sahasında Arsenal'i konuk etti. Jose Alvalade'de oynanan maç 2-2 bitti.

Arsenal, William Saliba'nın 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sporting, bu gole 12 dakika sonra 34'te Gonçalo Inacio ile karşılık verdi.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Sporting, 55. dakikada Paulinho ile golü bularak 2-1 öne geçti. Arsenal, bu gole 62. dakikada Hidemasa Morita'nın kendi kalesine attığı golle yanıt verdi.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

Görsel Kaynak: Arsenal / Twitter

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