UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sporting, sahasında Arsenal'i konuk etti. Jose Alvalade'de oynanan maç 2-2 bitti.



Arsenal, William Saliba'nın 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sporting, bu gole 12 dakika sonra 34'te Gonçalo Inacio ile karşılık verdi.



Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



Sporting, 55. dakikada Paulinho ile golü bularak 2-1 öne geçti. Arsenal, bu gole 62. dakikada Hidemasa Morita'nın kendi kalesine attığı golle yanıt verdi.



Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.



Görsel Kaynak: Arsenal / Twitter





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