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Popovich, Tatum'a: "Bir gün Kawhi ve PG gibi olabilirsin!"

San Antonio Spurs baş antrenörü Gregg Popovich'e göre, Jayson Tatum bir gün Kawhi Leonard ve Paul George gibi olabilir.

Haber; Sporx.com
San Antonio Spurs baş antrenörü Gregg Popovich'e göre, Jayson Tatum bir gün Kawhi Leonard ve Paul George gibi olabilir.

ESPN'den Jackie MacMullan, geçtiğimiz yaz ABD Milli takımına koçluk yapan Popovich'in, takım arkadaşları önünde Tatum'ın savunmasıyla dalga geçtiği bir hikayeyi, şu şekilde kaleme aldı:

"ABD Basketbol koçu Gregg Popovich, Çin'de bir film odasında genç Boston Celtics forvetine doğru yürüdü ve dedi ki:

'Keşke sen olabilseydim! Böylece 2.10'luk kollarım yanımdayken köşede durup oyuncular yanımdan geçerken hareket etmeden durabilirdim!'

Tatum'ın omzuna kolunu atıp, benchte oturması gerektiğini söyleyen Pop, neden onu ayıkladığını açıkladı:

'Ne kadar özel olabileceğini biliyor musun?' diye sordu Popovich. "Oyunumuzda çok az iki yönlü oyuncu var ve bunlardan biri olma fırsatına sahipsin. Kawhi ve Paul George gibi olabilirsin.'

Tatum ilk başta öyle şaşırdı ki, cevap bile veremedi. Popovich de aceleyle şunu ekledi: 'Umarım alınmamışsındır'

Tatum'ın cevabı şu oldu: 'Alınmak mı? Bu bir iltifat!'"

21 yaşındaki oyuncuyu yüreklendiren bu kelimeler, kendisinin her zamankinden daha çok çalışmasını ve ilk kez All-Star seçilmesini sağladı.


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