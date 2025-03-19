San Antonio Spurs efsanesi Gregg Popovich, Kasım ayında geçirdiği felç sonrası ciddi bir iyileşme kaydetti ve planlanandan daha hızlı toparlanıyor. Ancak ESPN'in haberine göre, Popovich'in gelecek sezon takımın başına dönüp dönmeyeceği henüz netleşmiş değil.



76 yaşındaki Popovich için NBA koçluğunun fiziksel gereklilikleri, felç geçirmeden önce bile oldukça zorluydu. Hastanede birkaç hafta kalan Popovich, aylar süren rehabilitasyon sürecinin ardından yürümeye başladı.



Koçluk ekibi, bazı oyuncular ve takım yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olan Popovich, Ocak ayı sonunda bizzat takımın karşısına çıkabilecek kadar iyileşmişti. Spurs, onun All-Star arasının hemen ardından takımla konuşmasını planlıyordu, ancak Victor Wembanyama'nın omzundaki ağrı nedeniyle bu plan ertelendi.



Popovich, 27 Şubat'ta takıma seslendi ve koçluk yapma isteğinin devam ettiğini belirtti. Özellikle takımın Wembanyama'nın etrafında şekillenmesi, Popovich'in motivasyonunu yüksek tutuyor.



Konuya yakın bir kaynak ESPN'e, "Bu tamamen Pop'ın kararı. Bunu fazlasıyla hak etti," dedi.



Popovich'in yokluğunda, yardımcı antrenör Mitch Johnson geçici başantrenör olarak görev yapıyor.



