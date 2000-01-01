Popovich için, Black Lives Matter'ın önemi!

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Black Lives Matter hareketinin kendisi için neden bu kadar önemli olduğunu konuştu.



Popovich, Black Lives Matter'ın temsil ettiği şeyi anlamamanın, cehaletin bir göstergesi olduğunu ve siyahi Amerikalıların gördüğü eşitsizlikten ötürü "herkesin bıkmış" olduğunu da ekledi:



"Bu, 20 saniye veya 30 saniye içinde cevaplanması zor bir soru. Benim için, adaleti önemseyen ve adaletin bir grup insana karşı çok uzun süre reddedildiği gerçeğine karşı empati kurabilen kimseden farklı değil."



Popovich uzun zamandır ırksal meselelerde konuşan bir isim ve ABD başkanı Donald Trump'ı da ülkede bölücü bir güç olarak eleştirmekten de korkmuyor. Geçtğimiz Haziran ayında, beyaz insanların ırkçılığı çıkaranlar oldukları için, sonlandırmak adına sorumlu olduklarını söylemişti.



