Polonya, Zalewski ve Zielinski'ye ateş püskürdü

Polonyalı eski futbolcu Jacek Bak, 5-1'lik mağlubiyet sonrası Cristiano Ronaldo'dan selfie isteyen Nicola Zalewski ve Piotr Zielinski'yi eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Polonya, Zalewski ve Zielinski'ye ateş püskürdü
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18 Kasım 2024 18:24
Polonya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 5-1 kaybettiği maçın ardından Cristiano Ronaldo'dan selfie isteyen Polonyalı yıldızlar Nicola Zalewski ve Piotr Zielinski, ülkelerinde büyük tepki ile karşılaştılar. 

"SİZİN HİÇ Mİ ONURUNUZ YOK!"

Polonyalı eski futbolcu Jacek Bak, iki isim hakkında çok sert sözler sarf ederken, 'Sizin onurunuz yok mu!' sözleri ülkede gündem oldu.

İşte Bak'ın sözleri;

"Kim sizi mahveden bir adamla dışarı çıkıp fotoğraf çektirmek ister ki? Bunu anlamıyorum. 5-1 kaybediyoruz ve sonra gidip Ronaldo'dan selfie mi istiyorsunuz? Gerçekten hiç onurumuz kalmadı mı? Oyuncular Ronaldo'yla sosyal medyada fotoğraf çektiren ilk kişinin ödül kazanacağı bir yarışma falan mı düzenledi? İyi ki artık futbol oynamıyorum çünkü benim dönemimde bu olsaydı soyunma odasında büyük problem çıkardı. Bu benim için kabul edilemez."

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