THY EuroLeague'in 18. haftasında Virtus Bologna evinde ASVEL'i 83-69 mağlup etti.



Bu sonuçla Virtus Bologna 5. galibiyetini alırken ASVEL 10. yenilgisini yaşadı.



Virtus Bologna'da Achille Polonara 17 sayı – 9 ribaunt – 3 asist ile yıldızlaşırken Will Clyburn 13 sayı – 6 ribaunt, Matthew Morgan 10 sayı – 2 ribaunt, Mouhamet Diouf 10 sayı – 1 ribaunt, Isaia Cordinier 9 sayı – 3 asist, Andrejs Grazulis 9 sayı – 2 ribaunt, Alessandro Pajola 7 sayı – 6 asist ile mücadele etti.



ASVEL'de Theo Maledon 20 sayı – 4 ribaunt – 4 asist, Neal Sako 12 sayı – 9 ribaunt, Shaquille Harrison 7 sayı – 4 asist, Paris Lee 6 sayı – 4 ribaunt, Nando De Colo ve ve Andre Roberson 8 sayıyla maçı tamamladı.



