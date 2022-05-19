Pohjanpalo, Türkiye'de kalmak istiyor

Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen golcü futbolcu Joel Pohjanpalo ile görüşme gerçekleştirdi.



Bundesliga ekiplerinden Bayern Leverkusen ile kontratı bulunan ve Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'da bu sezon 16 gol atarak birçok takımında radarına giren Joel Pohjanpalo ile Ankaragücü transfer komitesi bir görüşme yaparken golcü futbolcunun da bu görüşmeden oldukça memnun olduğu öğrenildi. Ankaragücü'ne sıcak bakan ve ön görüşmeden de mutlu ayrılan Pohjanpalo konusunda artık görüşmelerin kulüpler nezdinde devam edeceği bildirildi.



TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR



Joel Pohjanpalo menajerine Türkiye'de futbol hayatına devam etmek istediğini söylediği ve Bayern Leverkusen kulübünün de oyuncu için gelecek en mantıklı teklifi değerlendirmeye alacağı belirtilirken Alman kulübünün Finlandiyalı oyuncu için gelecek teklifler doğrultusunda kolaylıklar sağlayacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı. (Haber: Ali Budak)





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