Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye 2 madalya

İtalya'da devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, birer gümüş ve bronz madalya elde etti.



Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre trap trio büyük kadınlar kategorisinde Safiye Temizdemir, Rümeysa Pelin Kaya ve Nisa Nur Aydemir'den oluşan milli takım, altın madalya maçına çıktı.



Şampiyonluk maçında Ukrayna'ya yenilen milliler, gümüş madalya aldı.



Trap trio büyük erkekler kategorisinde ise Oğuzhan Tüzün, Yavuz İlnam ve Nedim Tolga Tunçer'in yer aldığı ay-yıldızlı ekip, üçüncülük müsabakasında Slovenya'yı mağlup ederek bronz madalya kazandı.



Lonato del Garda kasabasında düzenlenen organizasyon, 27 Mayıs'ta sona erecek.



