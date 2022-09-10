Pjanic'ten Rusya'ya ret!

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun, Rusya Futbol Federasyonundan gelen "dostluk maçı" teklifine olumlu yanıt vermesi bölgede tepkilere sebep oldu.



Rusya'nın geçen hafta gönderdiği teklifi, komisyon toplantısında değerlendiren Bosna Hersek Futbol Federasyonunun, söz konusu tartışmalı kararı almadan önce UEFA'ya da danıştığı ve UEFA'nın da dostluk maçı oynanmasında bir sakınca görmediği ifade edilirken, Bosna Hersekli ünlü futbolculardan karara tepki geldi.



Dzeko, Rusya'ya gitmek istemediğini, her zaman barıştan yana olduğunu, Bosna Hersek Milli Takımı'nın kiminle oynayacağına karar veren kişinin kendisinin olmadığını ancak bu konuda tutumunun belli olduğunu söyledi ve "Bu zor zamanlarda Ukrayna halkıyla dayanışma içerisindeyim." ifadesini kullandı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bosnalı oyuncu, "Federasyonun kararını duydum. Bu konuda tutumumu biliyorlar. Beni aradılar, maç hakkında ne düşündüğümü sordular. Ne düşündüğümü söyledim ve sonra farklı bir kararla şaşırdım." dedi.



Federasyona bunun doğru olmadığını söyleyeceğini belirten yıldız oyuncu, "Bu, iyi bir karar değil. Söyleyecek bir sözüm yok." açıklamasını yaptı.



Bosna Hersek, Moskova'nın talebiyle 19 Kasım'da St. Petersburg'ta Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.





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