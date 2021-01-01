"Pistons, Spencer Dinwiddie ile ilgileniyor" iddiası

Detroit Pistons'ın, Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie'ye ilgi gösteren takımlardan biri olduğu iddia edildi.



SNY'den Ian Begley, Aralık ayı sonlarında çapraz bağlarından geçirdiği sakatlık dolayısıyla ameliyat olduktan sonra sezonu kapatan Dinwiddie'nin ve Joe Harris'in, derin bir playoff maratonu potansiyeli için kadrosunu geliştirmeye çalışan Brooklyn'in en önemli takas varlıkları olduğunu bildirdi.



Dinwiddie durumunun, bu sezon tekrar oynayıp oynamayacağının belirsiz olmasının yanı sıra, Brooklyn ile yaptığı üç yıllığı 34.4 milyon dolarlık sözleşmesinin kendisini yaz döneminde sınırsız bir serbest oyuncu haline getirebilecek bir oyuncu opsiyonu içermesinden ötürü, karmaşık olduğu kaydedildi.



