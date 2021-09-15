Pique: '18 yaşlarında 4-5 kişi oynadı, biz artık buyuz'

Barcelona'nın kaptanlarından Gerard Pique, Bayern Münih'e yenildikleri maçın ardından konuştu.



Deneyimli oyuncu Bayern Münih'e sahalarında 3-0 kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söylerken, "Biz artık buyuz, 18 yaşlarında 4-5 oyuncu oynadı. Bizim gerçeğimiz bu. Karmaşık duygular yaşayacağımız bir sezon bizi bekliyor." sözlerini kullandı.



Takım olarak bu kadro yapısıyla favoriler arasında olmayacaklarını bildiklerini söyleyen Pique, "Favori olduğumuz zamanlar da oldu ve o dönemlerde de kazanamadığımız anları yaşadık. Geçen sene kim Chelsea'ye favori demişti ki? Sezon sonuna kadar rekabet edeceğiz bu ayrı ama favoriler arasında olmadığımızı düşünüyorum" diye konuştu.



Takımın altyapısından yetişen oyunculardan Sergi Roberto'nun ıslıklanarak oyundan alınmasına değinen Pique, "Çok üzüldüm çünkü Sergi kadar muhteşem bir insan, iyi bir futbolcu bunu hak etmedi. Herkes onun kanat oyuncusu olmadığını biliyor. Buna rağmen sahada canla başla bir şeyler yapmaya çalışan birini eleştiriyorlar. O fedakarlık yaparak bir şeyler yapıyor ama eleştirildiğini görmek acı veriyor" açıklamasını yaptı.



