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Pippen: "Jordan ile arkadaşlığımız, TV'de gördüğünüz gibi değil..."

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, Michael Jordan'ı "bencil" olarak nitelendirdiği yorumlarına açıklık getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, Michael Jordan'ı "bencil" olarak nitelendirdiği yorumlarına açıklık getirdi.

Pippen geçtiğimiz günlerde, beraber altı şampiyonluk yüzüğü kazanmış olduğu eski takım arkadaşı Jordan'ın "bencil" olduğunu dile getirdiği birçok olumsuz yorumda bulunmuştu.

Good Morning America'da yaptığı bir röportajda Pippen, bu yorumları netleştirerek Jordan'ın "harika bir skorer" olduğunu kabul etse de, birçok eyleminin "birey olarak kendisine yönelik olduğunu" kaydetti:

"Yani harika bir skorerdi ama yaptığı birçok şey bireysel olarak kendisine yönelikti. Basketbolun bir takım oyunu olduğunu düşünüyorum."

Videonun ilerleyen dakikalarında Pippen, Jordan ile saha dışındaki ilişkisine açıklık getirerek, "sahada görüldüğü gibi olmadığını" belirterek, aralarında her zaman "saygı" olacağını da sözlerine ekledi:

"Sahada gördüğünüz gibi değildi. Birbirimize her zaman saygı duyacağız, lakin arkadaşlığımız insanların televizyonda gördüğü gibi değil."


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