Pınar Karşıyaka'nın gözü yüksekte

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk galibiyetini güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu 84-79 yenerek alan Pınar Karşıyaka'da Asbaşkan İlker Ergüllü, her geçen hafta daha iyi olacaklarını söyledi.



Geçen sezon yaz döneminde şube başkanıyken oluşturdukları takım ligde final oynayan Ergüllü, "Bu sezon takımların lig hazırlıklarının başladığı dönemde yönetime seçilip göreve geldik. Kısa sürede basketbol şubesinin önündeki 50 milyon TL'lik acil ödenmesi gereken borç yükünü temizledik. Takıma birikmiş eski maaşlarını yatırıp, cari borç ödemelerinin yanı sıra FIBA'ya ödeme yaparak transfer yasağını açtık. Yabancı oyuncu takviyelerini yapıp transferleri tamamladık. İşe geç başladık ama kısa sürede iyi yol aldık" dedi.



Ligin ilk haftasında Aliağa Petkimspor'a deplasmanda mağlup olan takımın henüz ikinci haftada Euroleague'in en güçlü ekiplerinden Fenerbahçe'yi üstün bir oyunla yendiğini dile getiren Ergüllü, "Kadromuz yarı yarıya değişti. Uzayan kongre süreci nedeniyle transferi geç tamamlayabildik ancak takım kısa sürede oturuyor. Antrenörümüz Ufuk Sarıca yönetimindeki kadromuzun kalitesine güveniyoruz. Fenerbahçe önünde bunu gördük. Her geçen hafta daha iyiye gideceğiz. Bu hafta deplasmanda geçen sezon finalde karşılaştığımız Anadolu Efes'ten de rövanşı almak istiyoruz. 17 Ekim Salı günü evimizdeki Oostende maçıyla başlayacağımız Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de yine finalleri hedefliyoruz" diye konuştu.



PINAR'A ÖZEL TEŞEKKÜR



Basketbol takımının 25 yıllık isim sponsoru Yaşar Holding'in bu sezon yükselttiği sponsorluk bütçesiyle her zamanki gibi kulübün yanında olduğunu vurgulayan Karşıyaka Asbaşkanı İlker Ergüllü, "Sponsorumuzun desteği ve şube yönetimimizin de katkısıyla oyuncularımıza son maaş ödemelerini de yaptık. Şu an takımda mali, idari ve sportif olarak herşey yolunda gidiyor. Takımımız, taraftarımız, camiamız, sponsorumuz ve yönetim olarak hep birlikte son topa kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.



BİLET FİYATLARI DÜŞÜYOR



"Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarıyla ilgili taraftarımızından gelen eleştirileri ve öğrenci bileti taleplerini yakından takip ettik" diyen Ergüllü, açıklamalarını, "Maalesef tüm biletler satıldığı için o maçın özelinde taraftarımızın taleplerine yanıt veremedik. Yönetim kurulumuzla birlikte bundan sonraki maçlarda uygun çözümler yaratacağız. Sezon içinde öğrenci taraftarlarımıza ilave destekler de sağlayacağız. Her zaman olduğu gibi takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarımızla omuz omuza yeni hedeflere koşacağız. Onların desteğiyle bu takım yine finallerin adayı olacak" cümleleriyle noktaladı.