Pınar Karşıyaka, evinde Bonn'a kaybetti

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'a 89-80 mağlup oldu. Grupta liderlik şansı kalmayan Pınar Karşıyaka, play-in'e kalma şansını son haftaya bıraktı.



İlk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilen periyodun son bölümünde Kenan Sipahi ve McColum'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka, periyodu 21-19 önde tamamladı.



İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 13. dakikada 26-21 üstünlük kurduğu periyotta etkili oyununu sürdürdü ve 19. dakika içinde farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 30-39. Konuk ekip, soyunma odasına 10 sayı farkla 43-33 üstün gitti.



Üçüncü periyoda iyi başlayan Pınar Karşıyaka'nın kendisini yakalamasına izin vermeyen konuk ekip, üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle 28. dakika içinde farkı 16 sayıya yükseltti: 45-61. Almanya temsilcisi, periyodu 18 sayı farkla 69-51 önde tamamladı.



Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Telekom Baskets Bonn, müsabakadan 89-80 galip ayrıldı.



Avrupa'da 20 bininci sayı Berkan Durmaz'dan



Avrupa kupalarında 252. karşılaşmasında 20 bin sayı barajını geçen Pınar Karşıyaka'nın 20 bininci sayısını müsabakanın üçüncü periyodunda Berkan Durmaz attı.



FIBA Şampiyonlar Ligi'nde cezası nedeniyle ilk 2 iç saha maçını seyircisiz oynayan ve cezasını tamamlayan Pınar Karşıyaka, Telekom Baskets Bonn maçında taraftarının desteğiyle mücadele etti.





Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Martin Horozov (Bulgaristan)



Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 4, Angola 8, Kuzminskas 17, Vitto Brown 6, Delgado 15, Thomas Akyazılı 3, McColum 14, Jaylon Brown 1, Berkan Durmaz 12, Mert Celep



Telekom Baskets Bonn: Shorts 26, Tadda 6, Morgan 12, Delany 2, Kratzer 6, Herrera 13, Kessens, Malcolm 20, Ward 2, Williams 2



1. Periyot: 21-19



Devre: 33-43



3. Periyot: 51-69



Beş faulle çıkanlar: 32.55 Kratzer, 34.23 Williams, 35.15 Kessens (Telekom Baskets Bonn)



