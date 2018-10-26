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Pınar Karşıyaka, eksiklerinin farkında!

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, "Mücadele seviyemizi daha da yukarılara çekmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka, eksiklerinin farkında!
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26 Ekim 2018 11:38
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri Selim Çınar, mücadele seviyelerini daha da yukarılara çekmeleri gerektiğini bildirdi.

Çınar, yaptığı açıklamada, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Hollanda ekibi Donar maçında iğne olarak mücadele eden Sek Henry ve yüksek ateşi olan Berk Uğurlu'nun mücadelelerinin takım olgusu açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Müsabakada aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Donar karşısında Tayfun'un 3. periyotta taraftarımızla birleşen enerjisi takımın direncini de yukarı taşıdı ve ilk yarıda doğan farkı kapatmamızı sağladı. Ancak son periyotta direncimizi sürdüremedik. Taraftarımızla arenanın ruhuna uygun bir galibiyet alabilirdik ama olmadı. Evet eksiklerimiz ve düzeltmemiz gerekenler var. Mücadele seviyemizi daha da yukarılara çekmemiz gerekiyor. Şimdi önümüzde pazar günü lig için önemli bir Afyon Belediyespor maçı var. Galibiyeti alışkanlığa döndürmemiz şart."

 
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