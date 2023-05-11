Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece deplasmanında

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece deplasmanında
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11 Mayıs 2023 14:42
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son 2 haftasına Play-Off'ta saha avantajını elde ederek üçüncü sırada giren Pınar Karşıyaka cuma günü Onvo Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

Karşıyaka ligde 28 maçta 20 galibiyet alırken, Büyükçekmece ise 12 galibiyetle Play-Off biletini alma peşinde.

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