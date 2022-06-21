Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesini uzattı

Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesini uzattı
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21 Haziran 2022 22:59
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonunda kadroda yer alan Berkan Durmaz'ın 2 yıl daha yeşil-kırmızılı takımda forma giyeceği belirtildi.

Basketbola TOFAŞ'ta başlayan 25 yaşındaki Berkan Durmaz, Bursa temsilcisinde forma giydikten sonra geçen sezon Pınar Karşıyaka'ya transfer olmuştu.

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