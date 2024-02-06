Pınar Karşıyaka Avrupa'da ilk galibiyetin peşinde

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'nda çarşamba günü Peristeri'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pınar Karşıyaka Avrupa'da ilk galibiyetin peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2024 14:21
Son güncelleme 06 Şubat 2024 14:52
Basketbol Şampiyonlar Lig K Grubu'nda ilk 2 maçını kaybeden takımların mücadelesinde Pınar Karşıyaka ile Yunanistan'dan Peristeri çarşamba günü İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Pınar Karşıyaka, son 16 turu ilk 2 maçında İspanyol Lenovo Tenerife ile İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'a mağlup oldu.

K Grubu'nun iki namağlup ekibi Hapoel Bank Yahav ile Lenovo Tenerife de yarın Sırbistan'da karşılaşacak.

Avrupa'da 267. karşılaşma

Avrupa kupalarında 267. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 140 galibiyet, 124 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 21 bin 197 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 676 sayı gördü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery