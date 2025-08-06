Pierre Webo, Antalyaspor'dan ayrıldı!

Transfer çalışmalarına devam eden Antalyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.
Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Pierre Webo, Akdeniz ekibiyle yollarını ayırdı. Kırmızı-Beyazlılara veda eden Kamerunlu teknik adama Fransa'dan talip çıktı.
FRANSA YOLUNDA
Fransa Ligue 2 takımlarından Dunkerque, 43 yaşındaki teknik adama teklifini sunarken, tarafların görüşmelerine devam ettiği öğrenildi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu da gelen haberler arasında yer aldı.
SÜPER LİG'DE 3 KULÜPTE ÇALIŞTI
Geçtiğimiz ocak ayından bu yana Antalyaspor'da görev alan Webo, daha önce de Başakşehir ile Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almıştı. (Lider Gazetesi)
Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Pierre Webo, Akdeniz ekibiyle yollarını ayırdı. Kırmızı-Beyazlılara veda eden Kamerunlu teknik adama Fransa'dan talip çıktı.
FRANSA YOLUNDA
Fransa Ligue 2 takımlarından Dunkerque, 43 yaşındaki teknik adama teklifini sunarken, tarafların görüşmelerine devam ettiği öğrenildi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu da gelen haberler arasında yer aldı.
SÜPER LİG'DE 3 KULÜPTE ÇALIŞTI
Geçtiğimiz ocak ayından bu yana Antalyaspor'da görev alan Webo, daha önce de Başakşehir ile Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almıştı. (Lider Gazetesi)