Pierre Webo, Antalyaspor'dan ayrıldı!

Transfer çalışmalarına devam eden Antalyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.



Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Pierre Webo, Akdeniz ekibiyle yollarını ayırdı. Kırmızı-Beyazlılara veda eden Kamerunlu teknik adama Fransa'dan talip çıktı.



FRANSA YOLUNDA



Fransa Ligue 2 takımlarından Dunkerque, 43 yaşındaki teknik adama teklifini sunarken, tarafların görüşmelerine devam ettiği öğrenildi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu da gelen haberler arasında yer aldı.



SÜPER LİG'DE 3 KULÜPTE ÇALIŞTI



Geçtiğimiz ocak ayından bu yana Antalyaspor'da görev alan Webo, daha önce de Başakşehir ile Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almıştı. (Lider Gazetesi)



