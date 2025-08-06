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Pierre Webo, Antalyaspor'dan ayrıldı!

Antalyaspor'un teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu'nun ekibinde görev yapan Pierre Webo, kulüp ile yollarını ayırdı. Kamerunlu teknik adama, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque talip oldu.

calendar 06 Ağustos 2025 12:04
Fotoğraf: X.com
Pierre Webo, Antalyaspor'dan ayrıldı!
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Transfer çalışmalarına devam eden Antalyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Pierre Webo, Akdeniz ekibiyle yollarını ayırdı. Kırmızı-Beyazlılara veda eden Kamerunlu teknik adama Fransa'dan talip çıktı.

FRANSA YOLUNDA

Fransa Ligue 2 takımlarından Dunkerque, 43 yaşındaki teknik adama teklifini sunarken, tarafların görüşmelerine devam ettiği öğrenildi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu da gelen haberler arasında yer aldı.

SÜPER LİG'DE 3 KULÜPTE ÇALIŞTI

Geçtiğimiz ocak ayından bu yana Antalyaspor'da görev alan Webo, daha önce de Başakşehir ile Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almıştı. (Lider Gazetesi)

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