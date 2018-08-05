Phillip Cocu'dan Volkan Demirel'e özel görev

Volkan'a özel görev

Teknik direktör Phillip Cocu, resmi maçlara hazırlanırken, takım içerisinde de en büyük yardımcısı kaptan Volkan Demirel oluyor. Yeniden sözleşme imzalamasıyla takımda kalan Volkan, 16. yılını doldurduğu sarı-lacivertlilerde hem saha içi hem de saha dışında büyük katkı sunuyor.Adeta bir kaptandan fazlası olan Volkan, maçlarda Cocu'nun tıpkı bir yardımcısı gibi kullanılıp, takım arkadaşlarını bir arada tutma ve disiplinden kopmama görevlerinde başrolü oynayacak. Tesislerde de çok iyi iletişim yakalayan ikili, sık sık diyaloglar kuruyor, birbirilerine destek veriyor. Yeni transferlerin takıma girmesi, kadro içinde iyi bir ortamın oluşması, özellikle gençlerin sorun yaşamaması için çaba harcayan Volkan Demirel, ekstra bir motivasyonla çalışıyor.Cocu'yu da kişisel anlamda çok seven 37 yaşındaki kaleci, sadece futboluyla değil, liderliğiyle de yardımcı oluyor. Cocu'nun da ilk günden itibaren Volkan'a yakın durması, danışması ve iletişime geçmesi bu samimiyette etkili konumda duruyor.Phillip Cocu'nun en çok güvendiği isimlerden olan Volkan Demirel'e özel bir görev geliyor. Deneyimli kaptan yeni sezonda takımın oyun kurucusu olacak.Sarı-lacivertliler geçen sezondan farklı olarak oyunu kaleciden başlatacak. Teknik direktör Cocu, bu nedenle Volkan Demirel ile yakından ilgileniyor. Tecrübeli file bekçisinin topu, doğru oyuna sokmasının büyük önemi olduğunu ifade ediliyor. Hem saha çalışmalarında hem de video analizlerinde bu konu üzerinde çalışmalar yapılıyor. Doğru şekilde top oyuna sokulduğunda hem sarı lacivertliler daha etkili atak yapıyor hem de rakip, tehlikeli hücum geliştirme şansı bulamıyor.