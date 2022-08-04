PFDK'dan Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK'dan Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza
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04 Ağustos 2022 19:29
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle toplam 233 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor'a ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile saha olayları gerekçesiyle toplamda 107 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

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