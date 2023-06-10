Petkovic: "Onlarla konuşmadım bile"

Gelecek sezon transferlerine başlayan Trabzonspor'da listenin başında gelen isimlerden olan Bruno Petkovic kendisine henüz bir teklif gelmediğini söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Petkovic: 'Onlarla konuşmadım bile'
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10 Haziran 2023 10:48
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Bruno Petkovic, şu an için Trabzonspor'la görüşmesinin olmadığını belirtti. Dinamo Zagreb'in Hırvat forveti, "Henüz hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmadı. Onlarla konuşmadım bile" dedi.

28 yaşındaki golcü, Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ile temas halinde olup olmadığı sorusu üzerine de şu anda sadece Hırvatistan Milli Takımı'nın hocası Zlatko Dalic ile iletişim kurduğunu dile getirdi.

 

Bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 42 maçta görev alan Bruno Petkovic bu karşılaşmalarda 14 gol, 9 asistlik performans sergiledi. 

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