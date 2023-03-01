Petit: 'Chelsea'nin Drogba'sı olur'

Fransız efsane oyuncu Emmanuel Petit, Napoli forması giyen Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Petit yaptığı açıklamada, "Chelsea'nin yerinde olsam Marcus Thuram'ın yerine Osimhen'i seçerdim. Bilindiği gibi Chelsea'de bir forvet laneti var ve Osimhen bu laneti kaldırabilecek bir isim." dedi.



Çok yetenekli bir forvet olduğunu söyleyen efsane isim, "Yüksek baskı ve tutkulu taraftarların olduğu İtalya'ya gittiğinden beri harika oynuyor. Çok hızlı ve atletik. Soğukkanlı ve yeteneklerine çok güveniyor." şeklinde konuştu.



Osimhen'i Drogba'ya benzeten Petit, "Osimhen'i almaları Chelsea için çok iyi olur. Bana biraz Drogba'yı hatırlatıyor. Kesinlikle Drogba ile aynı yeteneklere sahip. " açıklamasını yaptı.



Osimhen, bu sezon Napoli formasıyla toplamda 25 maça çıktı ve 19 gol kaydetti.





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