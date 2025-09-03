Pep'in taptığı adam: İlkay Gündoğan

Manchester City'de yıldız futbolcuyla 5 lig şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi zaferine imza atan Guardiola, "Onu seviyorum. Evliyim ama ona tapıyorum. Gol ve asistlerde her zaman doğru pozisyonda olağanüstü bir oyuncu." demişti.

İlkay Gündoğan, unutulmayacak izler bıraktığı Manchester City'den ayrılıp Galatasaray'a kavuştu.

35 yaşındaki futbolcu, 2016'da kapısından girdiği City'de Teknik Direktör Pep Guardiola ile 5 Premier Lig şampiyonluğu, 4 EFL Cup, 2 FA Cup ve 1 Şampiyonlar Ligi kazandı. 

Guardiola'nın oyun sisteminin lideri olan İlkay için söylediği sözler hafızalardan silinmedi. Pep şunları söylemişti;



"Onu seviyorum. Evliyim ama tapıyorum. İlkay çok önemli bir oyuncu. Sessizlikle liderlik ediyor, ancak yine de konuştuğunda herkes onu dinliyor. O mükemmel olarak tanımlanmış bir futbolcu. Gol ve asist duygusu olan bir hücumcu orta saha. Her zaman doğru pozisyonda. İlkay, her anlamda olağanüstü bir oyuncu."

