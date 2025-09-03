Pep'in taptığı adam: İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan, unutulmayacak izler bıraktığı Manchester City'den ayrılıp Galatasaray'a kavuştu.
35 yaşındaki futbolcu, 2016'da kapısından girdiği City'de Teknik Direktör Pep Guardiola ile 5 Premier Lig şampiyonluğu, 4 EFL Cup, 2 FA Cup ve 1 Şampiyonlar Ligi kazandı.
Guardiola'nın oyun sisteminin lideri olan İlkay için söylediği sözler hafızalardan silinmedi. Pep şunları söylemişti;
"Onu seviyorum. Evliyim ama tapıyorum. İlkay çok önemli bir oyuncu. Sessizlikle liderlik ediyor, ancak yine de konuştuğunda herkes onu dinliyor. O mükemmel olarak tanımlanmış bir futbolcu. Gol ve asist duygusu olan bir hücumcu orta saha. Her zaman doğru pozisyonda. İlkay, her anlamda olağanüstü bir oyuncu."