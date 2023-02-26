Pep: "Halaand, Messi gibi olamıyor"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımın yıldızı Erling Haaland'ın Lionel Messi gibi bir oyuncu olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pep: 'Halaand, Messi gibi olamıyor'
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26 Şubat 2023 17:02
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımın yıldızı Erling Haaland'ı Lionel Messi ile karşılaştırdı.

"MESSI GİBİ OLAMIYOR"

Norveçli forveti; Lionel Messi ile kıyaslayan Guardiola, "Haaland'ın gol atmak için takıma ihtiyacı var. O topu aldığında Messi gibi 3-5 kişiyi çalımlayıp gol atamıyor" dedi.

BİR REKOR DAHA KIRDI

Rekorların adamı Norveçli yıldız Erling Haaland, bir rekor daha kırdı. Manchester City'nin Bournemouth ile oynadığı karşılaşmada gol atan Haaland, kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu oldu.

Premier Lig'de 27. golünü kaydeden genç süperstar, Sergio Agüero'nun 26 gollük sezonunu şimdiden geride bıraktı.

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