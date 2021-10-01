Pep Guardiola: "Jürgen Klopp beni geliştirdi"

Mancheser City Menajeri Pep Guardiola, Jürgen Klopp'un kendisini geliştirdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pep Guardiola: 'Jürgen Klopp beni geliştirdi'
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01 Ekim 2021 16:29
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Premier Lig'de Liverpool ile oynayacakları maç öncesinde meslektaşı Jürgen Klopp'un kariyerinde önemli bir etkisi olduğunu söyledi.

Alman hocanın takımlarını analiz ederek kendini geliştirdiğini söyleyen Guardiola, "Jürgen Klopp'un takımları, benim daha iyi bir teknik adam olmamı sağladı. Beni başka bir seviyeye taşıdı, kendimi kanıtlama ihtiyacı yarattı. Şu anda bu işte olmamın nedeni de budur." dedi.

Şampiyonluk için Liverpool ile sürekli çekiştiklerini hatırlatan İspanyol hoca, "Son 4 yılda Liverpool ile hep rekabetteydik. Bu iki kulüp için büyük bir iltifat ancak Premier Lig'de sadece 1-2 takım yok, şampiyonluk için mücadele veren çok fazla takım var" ifadelerini kullandı.

Liverpool ile Manchester City, 3 Ekim Pazar TSİ 18:30'da karşı karşıya gelecek.


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