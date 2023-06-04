Pep Guardiola'dan İlkay açıklaması!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, sözleşmesi bitecek İlkay Gündoğan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pep Guardiola'dan İlkay açıklaması!
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04 Haziran 2023 15:47
Son güncelleme 04 Haziran 2023 15:53
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, FA Cup'ta 2-1 kazanılan Manchester United finalinin ardından İlkay Gündoğan ile ilgili konuştu.

İspanyol menajer, "İlkay benim ne düşündüğümü anlıyor. Belki bazılarını biliyordur ama biz komşuyuz. İlkay'la yakın oturuyoruz, dolayısıyla İlkay uzun yıllardır benim arkadaşım" dedi.

"İlkay, harika bir sezon geçirdi. Umarım sezonu başarılı bir şekilde bitirebiliriz" diyen başarılı teknik adam, İlkay'ın biten sözleşmesiyle ilgili, "Sportif Direktör Txiki Begiristain, İlkay'ın sözleşmesi için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

2016'dan bu yana Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın adı uzun süredir Barcelona ile anılıyor.

Bu sezon İngiliz ekibinde 50 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

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