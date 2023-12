Pep Guardiola: 'Burada olmamızın nedeni Şampiyonlar Ligi değil'

Manchester City'de geçtiğimiz sezon hem Premier Ligi kazanan hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Pep Guardiola flaş açıklamalarda bulundu.



Bu noktalara gelmelerinin nedenlerini açıklayan Pep Guardiola, "Burada olmamızın nedeni, İstanbul'da Inter'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak değil. Bu noktada olmamızın nedeni; Monaco'ya, Liverpool'a, Tottenham'a, Lyon'a kaybettiğimiz karşılaşmalardır. Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'ye yenildik, ondan sonra son dakikada Real Madrid'e yenildik. O an canımız acıdı ancak artık acımıyor. Bu mağlubiyetler geçtiğimiz sezon İstanbul'da Inter'e karşı kazanmamıza yardımcı oldu." dedi ve şu sözlerle devam etti:



"Bu, bir süreç. Çok büyük kulüpler buna alışkındı ama bizim için bu yeniydi. Artık her yerde kazanabileceğimize inanıyoruz. Bu sadece 'Pep'i buraya getirin ve hemen her şeyi kazanalım' demek değil. 8 yıllık süreçte pek çok hayal kırıklığı da yaşadık ama bu hem hayatın hem de futbolun bir parçası."





