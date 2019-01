Pep Guardiola: ''3-4 transfer adayımız var''

Geçtiğimiz haftalarda devre arası transfer yapmayacaklarını belirten Manchester City Teknik Direktörü, bu kez tam tersi bir açıklama yaptı.İspanyol teknik direktör, Fernandinho'nun alternatifi olabilecek bir orta saha aradıklarını ve bunun içinolduğunu söyledi.Guardiola, yaptığı açıklamada ''Fernandinho gibi bir oyuncu bulmak çok zor. Premier Lig'i tanıyor, her şeyini biliyor ve bu çok önemli. Orta sahada bizi ileriye taşıyabilecek bir oyuncuya daha ihtiyacımız var. Ancak Fernandinho gibi her şeyi yapabilen bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Adaylarımız var. Bu pozisyon için 3-4 kişi belirledik.'' diye konuştu.Sol bek pozisyonu için de transfer yapabileceklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, ''Benjamin Mendy yokken sol bek pozisyonunu bir şekilde idare ettik ama oraya da alternatif arıyoruz. Hangi oyuncuları alabileceğiz bakacağız.'' dedi.Guardiola, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''En çok maaş ödeyen takımlarda 8,9 veya 10. sıradayız. Yani bizden 8 veya 9 takım daha çok maaş ödüyor. Geçen sezon çok harcama yaptık çünkü takımın yaş ortalaması 30-31 civarındaydı. Ama bunu her sezon yapamayız. Bizim de bir limitimiz var.'' demişti.