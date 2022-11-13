Pentatlonda 'engel parkuru' resmen kabul edildi

Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) 72'nci genel kurulunda 'engel parkuru'nun biniciliğin yerini alması kararı resmileşirken, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu öncülüğünde verilen 3 önerge kabul edildi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Monako kentinde düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) kurulu sona erdi.



Genel kurulda kabul edilen yeni karara göre 2023 yılı itibarıyla gençler, 19 ve 17 yaş altı kategorisinde düzenlenecek uluslararası müsabakalardaki yarış programına engel parkuru disiplini de dahil edildi.



Bugüne kadar eskrim etabının yapılmadığı 17 yaş kategorisine de bu etabının dahil edilmesi kararı alındı. Buna göre 2024'ten itibaren Dünya Kupası Finali'ne sıralama puanı veren Dünya Kupası etapları haricinde Dünya Kupası Finali'ne sıralama puanı veren (40 puan) açık yaş organizasyonları düzenlenecek.



Yine daha önce 15 yaş altı kategorisinde olmayan yeni bir dünya şampiyonası da 2024 yılı itibarıyla UIPM'in resmi yarış programında yer alacak. Gençler, yıldızlar ve 17 yaş altı kategorisinde de dünya kupası formatına benzer şekilde, etaplar ve final yarışından oluşan "Dünya Gençler Ligi" düzenlenecek.



Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır kurulda alınan yeni kararların modern pentatlon tarihi açısından yeni bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



Engel parkuru branşının genel kurulda resmileşmesiyle birlikte modern pentatlon branşındaki belirsizliğin ortadan kalktığına dikkati çeken Çakır, "Sıra yeni branşın Uluslararası Olimpiyat Komitesinin onayına sunulması var. Bu eşiği de geçtikten sonra modern pentatlon sporu, olimpiyat tarihindeki yerini güncelleyerek korumuş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Kurulun geleceğin modern pentatlon sporu için önemli kararlar aldığını aktaran Çakır, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar altyapıya yönelik uluslararası organizasyon eksikliği vardı. Bu durum uluslararası yarış tecrübesi noktasında bir engeldi. 17 ve 19 yaş altı için yapılan Avrupa Kupası vb. organizasyonlara katılımcı ülke sayısı düşük oluyordu. Ülkelerin katılımını artıracak, onları motive edecek, sürekliliği olan marka organizasyonlara ihtiyaç vardı. Biz de bu eksikliğin giderilmesi noktasında 3 önerge hazırlayarak genel kurula sunduk. Önergelerimizin kabul edilmesiyle birlikte artık tüm yaş gruplarının beşli disiplin yapacağı, uluslararası yarış tecrübesi edinebilecekleri alanların da önü açılmış oldu. Tüm modern pentatlon camiasına hayırlı olsun."



Türkiye'ye "En İyi Yeni Yarış Organizasyon Ülkesi" ödülü



Genel kurulda, UIPM 2022 Ödülleri de sahiplerini buldu.



Türkiye, bu yılın haziran ayında Ankara'da gerçekleştirilen "Dünya Kupası 4'ünci Etabı", "Dünya Kupası Finali" ve "Yeni Disiplin Testi"ndeki başarılı organizasyonları nedeniyle "Best New Organizer (En İyi Yeni Yarış Organizasyon Ülkesi)" seçildi.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ