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Penarol'den Muslera açıklaması!

Penarol Teknik Direktörü Diego Aguirre, Galatasaray'dan ayrılacağını açıklayan Fernando Muslera ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

calendar 30 Mayıs 2025 10:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Penarol'den Muslera açıklaması!
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Galatasaray'dan ayrılacağını açıklayan Fernando Muslera ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Penarol Yöneticisi Edgardo Novick, Velez ile oynanan maç öncesi yaptığı açıklamada teknik direktör Diego Aguirre'nin Muslera'nın transferini istediğini söyledi. Novick ayrıca Aguirre'nin Muslera konusunu takımın oyuncularından Guillermo de Amores ve Martin Campana ile görüştüğünü söyledi.

"BUNUNLA İLGİLİ KONUŞAMAM"

Teknik direktör Diego Aguirre ise Velez maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu konuşmalar benim için özeldir ve basınla konuşulacak şeyler değildir. Oyuncularıma büyük saygı duyuyorum. Henüz gelmemiş oyuncular ve olasılıklar hakkında konuşmam doğru olmaz." dedi.

Galatasaray'ın 14 yıldır kalesini koruyan Muslera, düzenlediği basın toplantısında sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra ülkesine yakın bir yerde futbola devam etmek istediğini söylemişti.


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