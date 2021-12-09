Pelkas: "Konferans Ligi'nde başarılı olmayı deneyeceğiz"

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Dimitris Pelkas, Frankfurt maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Pelkas: 'Konferans Ligi'nde başarılı olmayı deneyeceğiz'
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09 Aralık 2021 22:58
Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Pelkas'ın açıklamaları:

"Dengeli bir maç oldu. İyi seviyede bir takımla oynadık. Bundesliga, Avrupa'nın en yüksek seviye liglerinden biri. Bugün onlarla iyi mücadele ettik. Konferans Ligi'nde devam edeceğiz.

Bazı maçları detayda kaybettik. Frankfurt deplasmanı, içerideki Antwerp maçı. 3'er puan kazanabilirdik. Şu an itibarıyla UEFA Avrupa Ligi'nden elendik. Konferans Ligi'nde başarılı olmayı deneyeceğiz.

3 kulvarda mücadele edeceğiz. Her kulvara farklı şekilde hazırlanacağız. Pazartesi günkü maça hazırlanacağız. Önümüzdeki günlerde Konferans Ligi'nde neler yapabileceğimizi göreceğiz."


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