Pelinka'ya göre, LeBron ve Kobe arasındaki benzerlikler!

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, efsane Kobe Bryant ile şu anki süperstar LeBron James arasındaki benzerliklerden bahsetti.



LeBron, 2010 NBA Finallerinde Kobe ve Pau Gasol'un Boston Celtics'i mağlup etmesinden bu yana, Lakers'ı genel olarak 18'inci ve on yıl içinde ilk şampiyonluğuna taşımıştı.



Pelinka, ESPN'den Adrian Wojnarowski ile "The Woj Pod" a katıldı ve Kobe ile LeBron arasındaki benzerlikler hakkında şöyle konuştu:



"Bu iki oyuncu LeBron ve Kobe hakkında ilginç olan, sanırım ikisinin de tam bir hedefi olmaması ve tatmin olmamaları. Ve skorerlikleri. Demek istediğim, hem LeBron hem de Kobe'nin sadece tek bir olayları var, ve bu da şampiyonluklar kazanmak. Ve şampiyonlukları kazanmak için ne gerekiyorsa yapmak konusunda, resmen manyaklık derecesindeki yaklaşımlarındaki benzerliklerin, bu iki adam için de en önemli şey olması."



James'in iş ahlakı, kuşaksal bir yetenek olması ve yıllar boyunca ligde iz bırakmış olmasından ötürü, Kobe'ninkine benziyor. 2020 Finalleri MVP'si, Lakers efsanesinin geçtiğimiz Ocak ayında trajik bir şekilde vefat etmesinden sonra, Lakers ile daha fazla şampiyonluk kazanma ve Bryant'ın Lakers'ta geride bıraktıklarını devam ettirme şansına sahip.



