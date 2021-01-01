Pelicans, JJ Redick için üç takım düşünüyor!

New Orleans Pelicans'ın, JJ Redick için muhtemel takas hedefleri olarak Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets ve Boston Celtics olmak üzere üç takıma odaklandığı belirtildi.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre, ailesi Brooklyn'de yaşayan Redick'in, "kuzeydoğu bölgesine geri dönmeyi tercih edeceğine inanılsa da", henüz bir anlaşma yapılmış değil.



Atlantik Bölgesi'nde yer alan 76ers, Nets ve Celtics ekiplerinin hepsi Doğu Konferansı'nda ve bu sezon şampiyonluk için yarışan takımlar arasındalar.



Maç başına ortalama 7.9 sayıyla oynayan ve sezon sonunda sona erecek 13.1 milyonluk bir sözleşmede bulunan Redick, son iki maçta koç kararıyla forma giymiyordu.



Yakın zamanda, Pelicans'ın Redick ve Lonzo Ball için takas telefonları aldıkları ve ekibin, bu oyuncularla ilgili diğer takımlarla görüşmeye açık oldukları bildirilmişti.



