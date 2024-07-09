New Orleans Pelicans ekibinin, Brandon Ingram ile sözleşme uzatma konusunda "bir miktar iyimserlik kazandığı" iddia edildi.



The Athletic'ten William Guillory, Pelicans'ın Ingram takasına dönüşlerinin bir parçası olarak bir pivot aradığına inanıldığını ancak Atlanta Hawks'ın, forvet rotasyonunda Clint Capela ve Onyeka Okongwu ile dolu olmalarına rağmen Dejounte Murray takasının bir parçası olarak kendisini almakla ilgilenmediğini söyledi:



"İki tarafın da birbirini mutlu edecek bir anlaşma üzerinde uzlaşabileceği konusunda genel bir iyimserlik söz konusu. Hem Pelicans hem de Ingram, uzatma olmadan antrenman kampına başlamanın, kaçınmayı tercih edecekleri bir şey olduğu konusunda hemfikir."



Ingram ve Pelicans'ın yönetim tarafından kendisine dört yıllığı maksimum 208 milyon dolarlık bir uzatma kontratı vermekle ilgilenmediklerinin açıkça belirtilmesiyle takasa doğru gittikleri iddia edilmişti.



Hem Ingram hem de Pelicans ortaklıklarını sürdürmekle ilgileniyor olsa da, iki tarafın da yıldız oyuncunun bir sonraki sözleşmesinin nasıl olacağına dair çok farklı görüşleri olduğu öne sürülüyordu.



Ingram, 2023-24 sezonunda forma giydiği 64 maçta 20,8 sayı, 5,7 asist ve 5,1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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