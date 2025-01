Pedro Malheiro: 'O günlerin hayalini kuruyorum'

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor 'da hat-trick yapan defans oyuncusu Pedro Malheiro, ilk maçından itibaren elinden gelenin en iyisini yaparak, sahaya yüzde yüzünü vermeye çalıştığını söyledi.Malheiro, karşılaşmanın ardından Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında hak ettikleri güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.Malheiro, böyle bir galibiyeti uzun süredir beklediklerini vurgulayarak, "Ben de hem üç puanda hem de performansımla takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiysem her zaman çok mutlu hissederim kendimi, bugün de öyle oldu. Önceliğim her zaman takıma katkıda bulunabilmek. Bizim takımımız, daha önce de söylediğim gibi böyle bir galibiyeti bekliyordu ve hak ediyordu. Bizim adımıza da çok güzel bir galibiyet oldu. Hem takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim için hem de takıma yardımcı olabildiğim için çok mutlu hissediyorum kendimi." dedi.Portekiz Milli Takımıyla ilgili soru üzerine Malheiro, "Her oyuncunun hayali milli takımda oynamaktır, benim de en büyük hayallerimden bir tanesi kendi ülkemi, kendi formamı temsil edebilmek. Bunun için tabii ki mücadele ederek o günlerin hayalini her zaman kuruyorum."Defans oyuncusu, her oyuncunun adaptasyon süresine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Şunu net olarak söyleyebilirim ilk maçımdan itibaren her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, yüzde yüzümü vermeye çalıştım. Bütün maçlarda en iyi performansımı göstermeye çalıştım." diye konuştu.