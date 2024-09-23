Pedro Malheiro, maç sonu açıklamalarda bulundu:

"Maçı kazanmak için çıktık. Tüm maçlarda hedefimiz 3 puan. Pozisyonlarımız da vardı. Verilmesi gereken, iptal olan bir golümüz vardı. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor, elimizden geleni yapmalıyız. Bugün kazanmak isterdik ama istemediğimiz bir beraberlik aldık."