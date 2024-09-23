Trendyol Süper Lig'te Gaziantep FK, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan maçta gol sesi çıkmadı.
Maçın iyilerinden olan sağ bek oyuncusu Pedro Malheiro, maç sonu açıklamalarda bulundu:
"Maçı kazanmak için çıktık. Tüm maçlarda hedefimiz 3 puan. Pozisyonlarımız da vardı. Verilmesi gereken, iptal olan bir golümüz vardı. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor, elimizden geleni yapmalıyız. Bugün kazanmak isterdik ama istemediğimiz bir beraberlik aldık."
Maçın iyilerinden olan sağ bek oyuncusu Pedro Malheiro, maç sonu açıklamalarda bulundu:
"Maçı kazanmak için çıktık. Tüm maçlarda hedefimiz 3 puan. Pozisyonlarımız da vardı. Verilmesi gereken, iptal olan bir golümüz vardı. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor, elimizden geleni yapmalıyız. Bugün kazanmak isterdik ama istemediğimiz bir beraberlik aldık."