Pedro Malheiro: ''İstemediğimiz bir beraberlik aldık''

Trabzonspor'un sağ beki Pedro Malheiro, Gaziantep FK karşısında alınan beraberlik sonrası, "Kazanmak için oynadık ama istemediğimiz bir beraberlik aldık" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pedro Malheiro: ''İstemediğimiz bir beraberlik aldık''
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23 Eylül 2024 22:31
Trendyol Süper Lig'te Gaziantep FK, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan maçta gol sesi çıkmadı.

Maçın iyilerinden olan sağ bek oyuncusu Pedro Malheiro, maç sonu açıklamalarda bulundu:

"Maçı kazanmak için çıktık. Tüm maçlarda hedefimiz 3 puan. Pozisyonlarımız da vardı. Verilmesi gereken, iptal olan bir golümüz vardı. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor, elimizden geleni yapmalıyız. Bugün kazanmak isterdik ama istemediğimiz bir beraberlik aldık."

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