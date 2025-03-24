Pedri: "Tüm kupaları kazanmak istiyorum"

Barcelona forması giyen Pedri, Katalan ekibi ile her şeyi kazanmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pedri: 'Tüm kupaları kazanmak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2025 22:18
Barcelona forması giyen Pedri, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

İspanyol yıldız, bu sezon Hansi Flick yönetiminde çok fazla süre bulmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Garip gelebilir ama oynamayı seviyorum. Bir hafta ara verirsem vücudum daha az rahatlıyor, devamlılık konusunda rahat hissediyorum. Oynamadığım zaman toparlanmam zor oluyor." diye konuştu.

Takım başarısını bireysel başarının önüne koyan Pedri, "Barcelona ile her şeyi kazanmak istiyorum. Ballon d'Or'u kazanmak istiyorum ama üçleme yapmayı tercih ederim." sözlerini sarf etti.

Barcelona'da bu sezon 42 maçta süre bulan Pedri, 5 gol attı ve 7 asist yaptı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery