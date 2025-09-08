07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
2-3
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
5-0
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
0-1
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
3-1
07 Eylül
Türkiye-İspanya
0-6
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
3-1
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
6-0
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
0-2
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-0
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-3
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
2-3
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
0-1
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
1-4
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
2-0
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
1-2
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
0-2
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
2-1
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
5-1
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
0-1

Pedri: "Maçın başından itibaren üstünlük sağladık"

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'yi 6-0 mağlup eden İspanya'da Pedri, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Pedri: 'Maçın başından itibaren üstünlük sağladık'
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu ikinci maçında İspanya, A Milli Futbol Takımı'nı 6-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası İspanya'nın yıldız oyuncusu Pedri maçı değerlendirdi.

Harika bir maç olduğunu belirten Pedri, "Harika bir maç oldu. Maçın başından itibaren performans ortaya koyduk. Bu, tamamen sahaya her şeyini koyan takımın başarısı." dedi.

Maçın zorluğunu aktaran 22 yaşındaki oyuncu, "Zor bir maç olacağını, rakibin baskı yapacağını, ilk düdükten itibaren güçlü bir oyun oynamamız gerektiğini biliyorduk ve öyle de oldu. Maçın başından itibaren rakibe üstünlük sağladık." ifadelerini kullandı.

Devre arasında konuşulanları açıklayan yıldız futbolcu, "Aynı tempoyla devam etmemiz gerektiği söylendi. Takım bunu tüm maç boyunca sürdürmeyi bildi."



Attığı goller hakkında konuşan Pedri, şu ifadeyi kullandı:

"Her gol attığımda sanki iki gol birden atmışım gibi algılanıyor; ancak benim için asıl önemli olan galibiyet ve takıma katkıda bulunabilmek. Goller ikinci planda."


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.